Jadson declara amor ao Corinthians e à torcida: "fiquei mais chateado pelo Ralf"

Parece que já faz muito tempo, mas no começo do ano, Tiago Nunes, novo treinador do Corinthians, abriu mão dos ídolos Jadson e Ralf,para trabalhar com um elenco mais enxuto e adepto a suas características.

A medida gerou polêmica na época, com muitos torcedores afirmando que o técnico poderia utilizar a experiência dos atletas no elenco. Nesta última quinta-feira (19), a história voltou à tona, já que Jadson, respondendo uma mensagem privada no Instagram, aproveitou a oportunidade para dar uma "alfinetada" em Tiago Nunes.

Naquela oportunidade, o meia aparecia em um montagem juntamente com Renato Augusto e Tite, e o comentário do torcedor falava que "aquele trio fez história". Em resposta, Jadson comentou que "só Tiago Nunes não via isso" e gerou polêmica.

Agora, o ídolo aproveitou uma entrevista concedida ao Fox Sports Rádio para deixar a situação mais clara.

Sair do clube como eu saí me deixou um pouco chateado sim, o Ralf também. 2019 foi um dos meus piores anos no Corinthians, nada estava acontecendo, lesões, isso prejudicou um pouco, mas faltou uma aposta. Fico mais triste pelo Ralf. Saio de cabeça erguida. Apesar do técnico chegar de cabeça erguida e dar a opinião, temos que respeitar e compreender que ele não queria." explicou Jadson.

Com 36 anos, o meia encerra o que talvez seja sua passagem derradeira pelo Timão com 236 jogos, 49 gols e cinco títulos: três Campeonatos Paulista e dois Brasileirões.

Assim, Jadson também aproveitou a oportunidade para se declarar ao Corinthians: "Sou muito grato ao Corinthians, a torcida. Tenho um carinho enorme pelo clube, tenho admiração e vou torcer pelo resto da minha vida."