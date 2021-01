Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

Convidado para estar presente na final da Copa Libertadores da América, que acontece neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Maracanã, o presidente Jair Bolsonaro comunicou à Conmebol que não estará presente no estádio carioca para a grande partida, que será disputada entre Santos e Palmeiras.

O declínio do convite veio após a entidade Sul-Americana informar ao público que, em função da pandemia do novo coronavírus, não permitiria pessoas de fora das equipes no campo. Com isso, o presidente não poderia entregar a taça ao campeão de qualquer maneira, e acabou recusando o convite de comparecer ao Maracanã.

Bolsonaro, torcedor declarado do Palmeiras, já foi a algumas partidas de futebol enquanto presidente da república. Inclusive, depois da derrota do Verdão para o Flamengo, pela 31ª rodada do Brasileirão, ele fez uma visita ao Rubro-Negro carioca, que estava treinando em Brasília, no CT do Brasiliense.

Do outro lado, João Dória (PSDB), governador de São Paulo e torcedor assumido do Santos, também foi convidado para comparecer ao Maracanã, mas ainda não confirmou sua presença na grande final.

Além disso, também cabe destacar que, por conta das medidas de restrição contra a Covid-19, as partidas da Libertadores da América de 2020 foram disputadas sem a presença de público. Porém, para a grande final, uma pequena exceção foi aberta.

Segundo decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), o Maracanã poderá abrir 10% de sua capacidade para o confronto entre Palmeiras e Santos. Contudo, a Conmebol só utilizará 2.800 dos 7.888 lugares liberados pelo governo.

Tanto o Peixe quanto o Verdão receberam 150 convites cada, podendo os distribuir da maneira que quiserem. Os outros ingressos ficarão com patrocinadores da entidade sul-americana, representantes e membros da organização. O evento também terá 550 policiais militares e 200 guardas municipais, dentro e fora do estádio carioca.