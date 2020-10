O Leão derrotou os baianos pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, o Sport soma 20 pontos e chega à sexta posição. O Bahia segue com 12 pontos e é o vice-lanterna.

Confira no vídeo acima o depoimento de Jair Ventura. O técnico analisou a vitória do Sport, que agora pensa na partida da quarta-feira na casa do Flamengo. O Tricolor, na mesma noite, visita o Vasco.