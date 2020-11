O Sport ficou no 0 a 0 jogando na casa do Ceará pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Com isso, a equipe pernambucana soma 25 pontos e ocupa a nona colocação.

Após a partida o técnico Jair Ventura falou sobre o desempenho de sua equipe - confira no vídeo acima um trecho da entrevista.