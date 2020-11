Jair Ventura analisa pontos fortes do Ceará, próximo adversário do Sport

O Sport (9º) viaja até Fortaleza onde encara o Ceará (12º) pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro no clássico nordestino da rodada. O treinador do Leão da Ilha analisou o rival desse domingo.

"Me chamou a atenção na equipe do Ceará a qualidade do seu elenco, que se qualificou ainda mais com a chegada de um jogador de seleção brasileira de base, o Vizeu, com rodagem na Europa. É o atual campeão da Copa do Nordeste, nós respeitamos demais o nosso adversário e sabemos que caso ele opte por poupar alguns jogadores, mesmo assim ainda tem um elenco muito qualificado", disse Jair Ventura.

