Jair Ventura analisa próximo duelo do Sport, contra o Athletico. DUGOUT

Confira trecho da entrevista concedida pelo treinador Jair Ventura antes do duelo do Sport contra o Athletico, na Ilha do Retiro, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Para técnico, Leão da Ilha tem de se impor jogando em casa.