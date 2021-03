Jair Ventura chegou ao Sport com uma clara missão: salvar o time pernambucano do rebaixamento. E a missão foi cumprida. Por isso, nada mais justo que renovar o contrato do treinador. O novo vínculo de Jair com o time da Ilha do Retiro é até o final de 2021.

Confira no video acima o que disse Jair Ventura!