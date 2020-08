Jair Ventura conta como aproveitou ano longe dos gramados

Jair Ventura se diz motivado com a oportunidade no Sport e espera alçar voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro de 2020. O Leão da Ilha ocuoa a 18ª colocação e soma quatro pontos em cinco jogos disputados.

O próximo desafio será contra o Coritiba, lanterna da competição, e que também terá um técnico estreando. Jorginho assume a equipe após a demissão de Eduardo Barroca.

Em sua apresentação, o novo treinador do Sport afirmou que o tempo distante do futebol foi uma decisão pessoal para ficar mais próximo da família e disse que aproveitou o período para estudar mais e chegar mais preparado para assumir um novo trabalho como o de agora.

Assista o vídeo acima com a entrevista da chegada do treinador, que teve passagens por Botafogo, Santos e Corinthians.