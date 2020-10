VÍDEO: Jair Ventura elogia Patric e fala sobre mudanças no Sport

O Sport em casa perdeu para o Internacional pelo placar de 5 a 3, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Agora, o Leão soma 20 pontos e ocupa a 10ª colocação. O Colorado, por sua vez, soma 31 e divide a liderança com o Atlético-MG.

Confira no vídeo acima a entrevista concedida pelo técnico Jair Ventura, que agora pensa no jogo de domingo, quando seu time visita o Red Bull Bragantino. No mesmo dia, a equipe gaúcha recebe o Vasco da Gama.