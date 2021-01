A vitória do Corinthians sobre o Sport deixa o time de Jair Ventura na 16ª posição e com 32 pontos, mesma pontuação que o Vasco, primeiro colocado no Z4. Após o jogo, o técnico comentou a atuação do time - veja no vídeo acima.

O próximo jogo é um confronto direto contra o rebaixamento. No próximo domingo, o Sport recebe o Bahia, que tem os mesmos 32 pontos e está uma posição acima do time pernambucano.