VÍDEO: Jair Ventura fala da estratégia para derrotar o Fortalezaa

Com gol marcado por Wellington Paulista, o Fortaleza derrotou o Sport Recife por 1 a 0 em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

O resultado deixa o time de Recife no 11º lugar da tabela, com dez pontos, e o tricolor cearense sobe para a 8ª colocação, chegando a onze pontos.

Confira no vídeo um trecho da entrevista coletiva de Jair Ventura, técnico do Sport que analisou a derrota no jogo dessa quarta-feira.