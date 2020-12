O Sport saiu na frente com gol de Dalberto e ainda viu Kannemann ser expulso aos 52 minutos, mas o Grêmio reagiu com um a menos e empatou com Pepê em pênalti.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Jair Ventura após a partida do Leão da Ilha, que agora é o 14º colocado e tem 29 pontos. O Grêmio soma 42 e está em quinto na tabela do Brasileirão. Vale lembrar que as posições podem mudar com os últimos jogos da rodada.