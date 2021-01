Jair Ventura: "Temos sete jogos para alcançar o objetivo"

A vitória do Corinthians sobre o Sport deixa o time de Jair Ventura na 16ª posição e com 32 pontos, mesma pontuação que o Vasco, primeiro colocado no Z4. Após o jogo, o técnico lamentou os desfalques.

"Nós tivemos perdas significativas. Conseguimos repetir a escalação durante três jogos pela primeira vez e, agora, por conta da saída do Mugni, a gente tem que se reinventar mais uma vez. É a vida do treinador. Acredito demais na qualidade do meu elenco, mas é lógico que quando você vai perdendo jogadores, vai ficando em um momento mais complicado, com menos opções", disse Jair Ventura.

O técnico falou sobre a importância da reta final. "Falei lá atrás que cada vez vamos perdendo mais jogadores, e que pagaríamos uma conta por conta disso. E a gente está pagando essa conta. Está acontecendo. Mas o campeonato não acabou. Temos a nossa Copa do Mundo, que são sete jogos, para que a gente possa fazer os melhores sete jogos das nossas vidas para alcançar o nosso objetivo", projetou.

O próximo jogo é um confronto direto contra o rebaixamento. No próximo domingo, o Sport recebe o Bahia, que tem os mesmos 32 pontos e está uma posição acima do time pernambucano.