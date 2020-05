Jakson Follman vira comentarista em Chapecoense x San Lorenzo

O DAZN terá uma programação especial neste fim de semana. Após a plataforma de streaming incluir na sua grade reprises a Copa Sul-Americana, além do futebol europeu e a Série C do Campeonato Brasileiro em uma faixa fixa diária a partir das 16h (de Brasília), a Chapecoense também ganhará um espaço na programação, com a participação de um grande personagem: Jakson Follmann, ex-goleiro do clube.

No domingo (10), o torcedor poderá relembrar no DAZN o empate sem gols que garantiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana de 2016, com narração de Giovani Martinello e comentários de Rafa Oliveira e Jakson Follmann, ex-goleiro e atual embaixador do clube.

SOBRE A SEMIFINAL DA SUL-AMERICANA DE 2016

Após empatar por 1 a 1 na Argentina, a Chapecoense segurou o empate sem gols com o San Lorenzo, na Arena Condá, em Chapecó, e garantiu a classificação para a final da competição.

Apoiada pela torcida que lotou o estádio, a Chape soube jogar com inteligência e administrou o segundo tempo, valorizando a posse de bola quando necessário para avançar à decisão graças ao gol marcado fora de casa.

Ficha técnica do jogo:

Placar: Chapecoense 0 x 0 San Lorenzo

Local: Arena Condá - Santa Catarina, Brasil

Escalação da Chapecoense: Danilo - Caramelo, Neto, William Thiego, Dener - Josimar, Gil (Sergio Manoel, 81) - Thiaguinho (Lucas Gomes, 65), Cleber Santana, Ananias - Kempes (Bruno Rangel, 76). Técnico: Caio Júnior.

Escalação do San Lorenzo: Sebastián Torrico - Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo (Paulo Díaz), Emmanuel Mas - Mathías Corujo (Blandi), Franco Mussis (Exequiel Ávila), Néstor Ortigoza, Sebastián Blanco - Ezequiel Cerutti e Martín Cauteruccio. Técnico: Diego Aguirre.

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN diminuiu de R$ 37,90 para R$ 19,90 em janeiro deste ano, com o principal objetivo de acelerar a expansão no Brasil. A data efetiva de redução está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a Copa Sul-Americana, Premier League, Serie A italiana, Ligue 1 francesa, Série C do Brasileiro, MLS, Paulista sub-20, Campeonato Paranaense, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como "The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho), "Versus", "Saudade" e "Sem Filtro", além de entrevistas exclusivas.