"Jamais deveria ter jogado pelo Chelsea"

Juan Sebastián Verón é conhecido por quase todo o mundo. O ex-jogador argentino participou da revista inglesa 'FourFourTwo' e reconheceu uma das piores decisões que tomou em sua carreira.

Verón chegou à Premier League em 2002, quando assinou pelo Manchester United. Dois anos depois, se mudou para o Chelsea, algo de que não parece muito orgulhoso.

“Senti que ir para o Chelsea poderia ser uma boa oportunidade para jogar com mais frequência, mas nunca deveria ter jogado lá. E não estou dizendo isso pelo clube, foi bom ter um time que queria me contratar, animado que eu poderia contribuir com algo para eles. Para fazer tal investimento, o clube tem que acreditar e confiar em você", disse o agora presidente do Estudiantes.

Ele acredita que a cidade teve muito a ver com o seu 'fracasso', já que passou de jogar 82 partidas e marcando 11 gols pelo United para 14 partidas e marcando um gol como 'blue': "Foi mais difícil para mim morar em Londres do que em Manchester, porque sou de La Plata, que é uma cidade relativamente pequena. Gostaria de ter ficado mais tempo no United, acho que poderia ter feito as coisas de forma diferente".

Apesar das duas boas temporadas no United, ele acredita que não teve o nível que mostrou na Serie A com o Parma, Lazio e Inter: “Às vezes, não conseguia dar a Ferguson o que ele esperava de mim de forma constante. Eu consegui em alguns jogos, mas se você quer ser um grande jogador, você tem que ser mais estável, e em Old Trafford eu não era".