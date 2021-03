James aparece vestindo a nova camisa da Seleção da Colômbia

A Colômbia é clara sobre seu próximo objetivo. Estar na Copa do Mundo no Qatar é a única coisa que importa agora para a seleção 'cafetera'.

Seu primeiro rival no caminho será a Bolívia. Pouco antes da partida, a Adidas aproveitou para anunciar a nova camisa da Seleção Colombiana.

Como de costume, o amarelo será sua cor dominante. A camisa também tem detalhes em azul marinho e vermelho.

“Todos unidos, sintam as cores”, escreveu James. Junto com o texto, as imagens do novo manto.