James, Bale, Mariano...a folha salarial poderia diminuir 75 milhões

O Real Madrid vai se protegendo como pode da crise financeira provocada pelo coronavírus. O clube não anunciou nenhuma medida de redução salarial, até o momento, mas planeja uma redução de alguns milhões na sua folha salarial.

De acordo com o diário 'AS', Florentino Pérez e os seus dirigentes trabalham nos bastidores para conseguir um alívio na folha salarial 'merengue' e alguns jogadores com altos vencimentos podem ser negociados.

Gareth Bale e James Rodríguez são os que têm mais chances de abandonarem o Bernabéu. Mas alguns outros jogadores, que não possuem salários tão altos, também saem caro aos cofres do Real como Dani Ceballos, Odriozola, Mariano, Brahim ou Vallejo.

Segundo a citada fonte, a economia poderia ser de até 75 milhões de euros na folha salarial. Mas é preciso levar em consideração que as novas contratações da equipe diminuiram esse valor.