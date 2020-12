James bate recorde de venda de camisas

James vem sendo irregular nessa sua nova fase, mas isso não impediu que quando se trata de venda de camisas ele faz uma goleada. Na verdade, levou apenas seis meses para a sua ser a mais vendida de 2020.

Tudo começou como um tiro e a euforia disparou com ele. E os torcedores 'toffee' correram rapidamente até a loja oficial do clube para garantir a camisa do jogador colombiano.

O portal 'Goal' diz que, agora que 2020 está apresentando seus últimos momentos de futebol, foram feitas contas e se descobriu que foi James, em apenas seis meses, que se tornou o mais procurado do Everton.

Calvert-Lewin, Richarlison, Allan e Digne completam o 'top 5' das camisas mais vendidas em 2020. Mas nenhuma foi tão cobiçada quanto a de número 19 com o nome de James nas costas.