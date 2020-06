"James decidirá em dezembro se continuará no Real Madrid"

O futuro de James Rodríguez no Real Madrid é desconhecido. O colombiano não tem a continuidade desejada ou a total confiança de Zidane, portanto, uma saída não seria descartada.

No entanto, quando o 'cafetero' do Santiago Bernabéu parecia mais distante da permanência, Juan Carlos Restrepo, padrasto do jogador, aproximou-o de tal realidade, pelo menos, até o verão de 2021, quando seu contrato termina.

"O representante de James recebeu ofertas de muitos clubes europeus, espanhóis e asiáticos, mas ele está no Real Madrid e está focado em contribuir ao máximo. Ele tem contrato até o verão de 2021, mas em dezembro ele vai considerar se deve continuar lá ou buscar outros horizontes", disse.

Tais palavras de Juan Carlos Restrepo ao 'El Corrillo de Mao' sugerem que o atacante colombiano não deixaria o Real Madrid neste verão, apesar do interesse de várias equipes.

"James por dentro sabe que tem condições de brilhar no Real Madrid, há seus amigos, sua família, mas ele sabe que é um jogador de elite que se encaixa em qualquer lugar. Quando criança, James foi ensinado por mim que o ser humano não foge dos primeiros obstáculos. Ele acredita que ainda tem a oportunidade de brilhar", acrescentou.

Restrepo disse do Real Madrid que "é uma instituição muito grande". "Quem chega lá é uma estrela e James não é exceção, então tudo o que ele diz ou tem é maximizado pela mídia", explicou.

"Não acho que exista nenhuma desavença pessoal com Zidane. Acho que, na visão dele, há atletas que estão acima de James, e isso vai acontecer com ou sem Zidane", disse Restrepo sem rodeios.

Dias atrás, Restrepo garantiu que James Rodríguez queria ter ido ao Atlético de Madrid no verão passado, mas finalmente ele permaneceu no time merengue.