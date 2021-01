"James não tem que melhorar seu físico, mas manter sua qualidade"

Depois de sofrer uma inoportuna lesão no início de dezembro, James voltou a campo no Ano Novo. O colombiano teve 26 minutos contra o West Ham e jogou os 90 minutos contra o Rotherham United.

Ancelotti foi paciente com o colombiano, mas o discurso mudou. O treinador italiano, na prévia do duelo com os Wolves, disse que quer que o de Cúcuta recupere o mais rapidamente possível a sua melhor versão: “O que tem que fazer é treinar bem, algo que tem feito na semana passada. Jogou 90 minutos na FA Cup me leva a pensar que ele está nas melhores condições para o futuro”.

“Não acho que ele deva melhorar a parte física, mas tem que manter a qualidade ao máximo. Quando o contratamos, não o fizemos porque queríamos um homem com capacidade física, mas porque eu queria mais qualidade neste elenco. Só por isso "ele adicionou.

Desta forma, o treinador do Everton quis enviar uma mensagem a um James que tem tudo para ser titular na partida contra o Wolverhampton.