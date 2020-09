James Rodríguez chega ao Everton para começar história na Premier League

O colombiano de 29 anos desembarca na Inglaterra para ser o grande nome do Everton, equipe comandada por Carlo Ancelotti.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, com muita história e um treinador que me conhece muito bem. Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor. Almejo planos aqui, o projeto é muito sério ", disse o camisa '19' ao site do seu novo clube.

James deixa o Real Madrid, onde não vinha tendo oportunidades com Zinedine Zidane, disputando apenas 14 jogos e marcando um único gol.

Será a primeira vez que o meio-campista colombiano terá a oportunidade de jogar na Premier League, uma das melhores ligas de futebol do mundo.