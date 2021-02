James, um goleador centenário na Europa

James Rodríguez chegou ao continente europeu na temporada 2010-11 após passagens por Envigado e Banfield. O colombiano começou a sua aventura no 'Velho Continente' com a camisa do Porto, onde demonstrou toda a sua qualidade e faro de gol.

Depois de três ano em Portugal, o astro 'cafetero' passou por gigantes como Mônaco, Real Madrid e Bayern de Munique antes de desembarcar no Everton de Carlo Ancelotti. na última janela de verão.

Na Premier League, James alcançou uma importante marca. O colombiano chegou aos 100 gols na Europa ao marcar contra o Manchester United.

Sua etapa mais goleadora foi no Santiago Bernabéu onde marcou 37 vezes. No Porto fez a festa da torcida do Dragão em 33 oportunidades, enquanto no Bayern e no Mônaco marcou 15 e 10 gols, respectivamente.

Até aqui, James tem cinco gols marcados com a camisa do Everton. Uma marca que deve ir crescendo ao passar do tempo.