GOL DO ANO? Janderson faz fila em golaço do Atlético-GO; veja

O duelo do Santos com o Atlético-GO acabou com vitória por 1 a 0 dos visitantes na Vila Belmiro. O resultado foi conquistado graças a um gol de placa marcado por Chico.

O meia teve uma bela finalização, com um foguete cruzado da entrada da área que entrou no alto da meta santista. No entanto, o lance ficou marcado pela origem da jogada.

Tudo começou no lado direito, onde Janderson dominou e carregou a bola para dentro, passando por quatro adversários, que se jogaram em vão para tentar roubar a bola do meia de 21 anos.

O resultado aumenta a confiança da equipe goianiense, que segue em boa campanha e ocupa o nono lugar da tabela, com 21 pontos. O time volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Athletico Paranaense.