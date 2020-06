Janela de transferências da Itália será aberta em setembro

Conforme anunciado pela Federação Italiana de Futebol (FGC), o mercado de transferências no país terá sua reabertura dois meses depois do esperado devido à parada do esporte em 20 de junho forçada pela pandemia da Covid-19.

Com a Serie A programada para terminar em 2 de agosto, a decisão foi por abrir a janela em 1º de setembro e fechar em 5 de outubro.

A França abriu seu mercado de transferências na segunda-feira passada para operações nacionais.

Conforme relatado pela 'Sky Sports', a Inglaterra está em negociações para o mercado funcionar de agosto a outubro. Em condições normais, a janela seria fechada em 31 de agosto.