Janela inglesa será de 27 de julho a 5 de outubro

Os clubes da Premier League terão dez semanas para registrar os novos jogadores dentro da próxima janela de transferências, que está oficialmente marcada para ocorrer entre 27 de julho e 5 de outubro.

O início será assim que a competição inglesa for concluída. Após o fechamento do mercado, um novo prazo será aberto para operações entre times de divisões diferentes dentro do país. Os organizadores da Premier League ainda afirmaram que a Fifa deverá aprovar o cronograma anunciado nesta quarta-feira.

Vale lembrar que a Bundesliga começou de maneira oficial sua janela, que será fechada em 4 de outubro. Na Espanha, o mercado estará aberto de 4 de agosto a 5 de outubro. Já na Itália, será de 1º de setembro a 5 de outubro.

A janela brasileira também terá novas datas. A CBF confirmou a decisão aos clubes e ainda definirá os novos prazos. Na Argentina dia escolhido para reabrir é 1º de julho.