Janela se encerra e adia insistência do Benfica por Bruno Henrique e Gerson

Desde que Jorge Jesus trocou o Flamengo pelo Benfica, a torcida rubro-negra ficou apreensiva com a possibilidade de ver alguns de seus melhores jogadores serem atraídos a seguir o mesmo caminho do português. Bruno Henrique e Gerson foram os nomes que estiveram mais ligados ao conjunto de Lisboa, mas agora é seguro dizer que, ao menos em 2020, nenhum jogador do Fla seguirá para Portugal.

Afinal de contas, a janela de transferências de Portugal fechou na noite desta terça-feira (06). Qualquer eventual contratação terá que esperar até a abertura da janela de inverno europeu para contratar e contar jogadores que possuem vínculos com outras equipes.

O interesse do Benfica em Bruno Henrique e Gerson foi um tema que volta e meia aparecia no noticiário, com o Flamengo sempre se mantendo forte na posição de que não aceitaria apenas os 30 milhões de euros inicialmente propostos pelos portugueses.

A eliminação nos playoffs da Champions League, que impactaram diretamente tanto nas finanças quanto nas aspirações benfiquistas para a temporada, chegaram a obrigar o Benfica a dar um passo para trás no sonho de contratar Bruno Henrique e Gerson. Entretanto, com os 68 milhões recebidos pela venda do zagueiro Ruben Dias para o Manchester City os Encarnados sentiram que poderia ser possível fazer mais contratações.

Em entrevista recente, concedida após vitória por 3 a 2 do Benfica sobre o Farense, pela terceira rodada do Campeonato Português, Jorge Jesus falou sobre a necessidade de novas contratações para a sua equipe e não escondeu o desejo de, por exemplo, voltar a trabalhar com Bruno Henrique.

“Gostaria de ter os dois”, disse ao ser questionado se preferiria o zagueiro Ruben Semedo ou Bruno Henrique.

No final das contas, ao menos até a abertura da próxima janela, o Benfica de JJ não terá nenhum jogador do Flamengo treinado pelo luso em 2019... para o alívio da torcida rubro-negra.