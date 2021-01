Japão nega que Jogos Olímpicos estejam à beira do cancelamento

O jornal britânico 'The Times' publicou na véspera uma informação que indicava que o Executivo japonês já havia chegado à conclusão de que a realização dos Jogos Olímpicos neste verão será impossível, com base em fontes da coalizão governante.

No entanto, o Comitê Olímpico parece ter claro que será realizado com total certeza. "Os Jogos de Tóquio estão em andamento. A chama será acesa em 23 de julho de 2021. Isso acaba de ser confirmado novamente pelo primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga", disse o diretor executivo do Comitê Australiano, Matt Carroll, à mídia ao ser perguntado em Sydney.

O gerente australiano destacou que as Olimpíadas de Tóquio, que inicialmente seriam realizadas no ano passado e foram adiadas devido à pandemia do COVID-19, serão "muito diferentes e mais simples", com foco em atletas e nas competições.

"Infelizmente, as cerimônias e os aspectos culturais dos Jogos serão reduzidos. As decisões sobre os espectadores, locais e internacionais, ainda precisam ser feitas", disse Carroll.

Anteriormente, o Comitê Olímpico Australiano informou em um comunicado que o órgão mantém seus planos para seus atletas irem e voltarem de Tóquio com segurança.

O Governo do Japão insistiu na ideia de realizar as Olimpíadas previstas para este verão na capital japonesa, apesar dos rumores sobre seu possível cancelamento e da gravidade da situação pandêmica no país e no resto do mundo.

As autoridades japonesas continuam firmes na decisão de comemorar os Jogos Olímpicos, apesar das crescentes vozes dentro e fora do país sobre seu possível adiamento ou mesmo cancelamento devido à crise global de saúde, que atualmente é pior em termos de infecções diárias do que em março passado.