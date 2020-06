Japão terá estádios com torcida em 10 de julho

As partidas profissionais de futebol e beisebol darão, em breve, um passo a mais na volta ao que os esportes eram antes. Os estádios terão torcedores partir de 10 de julho. No entanto, a liberação do governo ainda impõe regras para minimizar os riscos de contágio.

Haverá limite de capacidade de ocupação, com o máximo de 5 mil pessoas por jogo, número que pode ser menor dependendo do tamanho de cada estádio. A ideia é aumentar, em seguida, para até 50% da ocupação caso as autoridades avaliem que é há um contexto favorável.

Além disso, o plano anunciado oficialmente nesta segunda-feira determina que jogadores e funcionários dos clubes serão testados antes da competição e de forma periódica para detectar possíveis infectados.

O retorno dos esportes no país, marcado para 4 de julho, ocorre após o governo considerar a pandemia controlada.