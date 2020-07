Javi Gracia, o principal candidato para treinar o Valencia

Com a aprovação de Peter Lim sobre Javi Gracia, faltam apenas a assinatura e a declaração oficial do Valencia para o ex-técnico de Watford e Málaga retornar à elite do futebol espanhol vários anos depois.

Além disso, segundo informação do jornal 'AS', o treinador não terá apenas a tarefa de comandar o time e planejar as escalações a cada rodada.

A diretoria acredita que deve dar voz e voto ao técnico para tomar as decisões do projeto da equipe valenciana, inclusive com foco no desenvolvimento dos jovens, sempre sob a supervisão final de Peter Lim.

Ao longo da atual temporda, o clube teve dois técnicos. Marcelino García Toral começou a campanha e deu lugar a Albert Celades, que foi contratado em setembro e demitido há cerca de um mês.