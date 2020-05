Javi Martínez é dúvida para a volta do Bayern

Javi Martínez é o ponto de interrogação na prévia do do duelo do Bayern neste domingo contra o Union Berlin. O treinador do gigante de Munique explicou que o meia ainda não está 100% e revelou que ele nem tocou a bola durante o treinamento da sexta-feira.

O espanhol retornou de um período de dois meses afastado antes do intervalo e, nos últimos treinos anteriores ao retorno do futebol, se machucou novamente.

"Estou muito satisfeito com o estado da equipe. Temos três lesões de longa duração: Coutinho, Tolisso e Süle. E Javi Martínez fez apenas exercícios de corrida, não sabemos se ele chegará à partida. O resto está pronto para jogar", disse o técnico antes do duelo contra a Union Berlin.

O Bayern de Munique defende o trono da competição alemã, com 55 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund - antes da partida dos vices neste sábado. Veja as prováveis escalações.