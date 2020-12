Jean Pyerre e Grêmio dominados: Santos dá aviso para sequência de Renato

O Grêmio não foi páreo para o Santos nesta quarta-feira (16), e está fora da Copa Libertadores. Na goleada sofrida por 4x1, o time de Renato Gaúcho não conseguiu acompanhar a intensidade do Peixe, que apostou na velocidade e efetividade de seu elenco.

O lance que mudou o jogo aconteceu logo aos 11 segundos do primeiro tempo, o que resultou no quinto gol mais rápido da história da competição. Na tentativa de recuar uma bola para a zaga, Jean Pyerre terminou entregando para Kaio Jorge, que acelerou para driblar Vanderlei e abrir o placar.

Tido como um dos “salvadores” da temporada do Grêmio, o jovem desmoronou depois do erro cometido e teve um desempenho muito abaixo da média, com muitos passes errados. Fora de sintonia, o meia foi substituído aos 13 do segundo tempo, dando lugar a Thaciano, responsável pelo único gol dos visitantes.

O que se viu daí em diante foi um Grêmio abalado, correndo atrás do prejuízo causado antes do primeiro minuto. Inteligente, o Santos esperou pelos gaúchos, que forçaram cruzamentos na área sem sucesso, enquanto o Peixe se aproveitava dos contra-ataques para assustar.

Mesmo com quase 70% da posse de bola e mais que o dobro de passes trocados, o tricolor não conseguiu converter suas chances, enquanto o Santos já vencia por 2x0 ao final do primeiro tempo, além de ter carimbado o travessão em duas oportunidades. Quando o Grêmio foi para o tudo ou nada, o time de Cuca castigou o adversário com mais dois gols, selando a vitória por 4x1.

Ao final do jogo, o capitão Pedro Geromel comentou a derrota, valorizando o desempenho santista. ”O time do Santos dificultou muito, estão fazendo uma grande temporada. Mérito deles, que não deixaram a gente jogar, e infelicidade nossa, que tomamos um gol no começo e vimos nossa estratégia ir por água abaixo", disse o zagueiro.

Com a goleada desta quarta, o Grêmio amarga a segunda eliminação consecutiva da Libertadores com um placar elástico. Em 2019 o Imortal caiu para o Flamengo por sonoros 5x0, após um empate no jogo de ida. Ruim para Renato Gaúcho, que sofre com a cobrança para a sequência da temporada.

Resta ao Grêmio se preparar para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta mais um paulista, o embalado São Paulo de Fernando Diniz. O primeiro confronto acontece já na próxima quarta (23).

Sexto colocado no Brasileirão, à frente do próprio Santos (e com uma partida a menos), o próximo compromisso do Grêmio é contra o Sport, no próximo sábado (19). Com uma vitória, o tricolor pode entrar na zona de classificação da Libertadores.