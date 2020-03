Jean Pyerre volta a jogar após quase seis meses

Foi uma lesão muscular, mas a recuperação levou muito mais tempo do que se imaginava. Jean Pyerre ficou de fora das decisões do Grêmio no segundo semestre e finalmente voltou a disputar uma partida.

O principal meia armador do time de Renato substituiu Thiago Neves na partida deste domingo contra o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. Com isso, encerrou o período de tratamentos recheado de polêmicas e suspeitas.

O meia de 21 anos e 1.83m de altura se afirmou na temporada passada ao assumir a função de Luan, atleta que havia sido eleito o melhor das américas em 2017, ano da conquista da Libertadores pelo Tricolor Gaúcho.

Ele foi o principal desfalque do Grêmio em meses de disputas nas fases finais de Libertadores e Copa do Brasil, além das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A má notícia ocorreu no fim de setembro. Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular na coxa direita quando tinha seis gols e quatro assistências em 39 partidas, das quais começou como titular em 34.

"A lesão do Jean Pyerre foi de grau 2. Vai levar um tempo para se recuperar, mas esperamos por ele contra o Flamengo na segunda partida", afirmou Deco Nascimento, diretor de futebol gremista, após a partida contra o Santos.

A previsão de cerca de um mês de recuperação não se confirmou. Houve agravamento do problema e suspeita sobre os possíveis procedimentos equivocados no tratamento. Em meio a tudo isso, o clube gaúcho demitiu diversos integrantes do departamento médico.

No começo desta temporada, com a continuidade da lesão e a venda de Luan, a diretoria contratou Thiago Neves para ser o armador do time. Agora, aliviado, Renato tem as duas opções: um experiente consagrado e um jovem que surgiu como craque em potencial em busca da afirmação.