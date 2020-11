Jemerson explica por que decidiu sair da França e escolher o Corinthians

O Corinthians tem um novo reforço, trata-se do zagueiro Jemerson, que chega procedente do Mônaco. Na entrevista coletiva da sua apresentação o defenser falou porque escolheuro o 'Timão'.

"Eu não estava jogando por questões da diretoria, comissão. Meu contrato terminaria no ano que vem, eles decidiram assim. Mas eu agradeço. Tudo de negativo você tira algo positivo. A volta para o Corinthians com certeza é a oportunidade de mostrar. Você vir para uma grande equipe, que tem pressão, que quer resultado, nada melhor para sair da zona de conforto. Venho com vontade, com força, porque com certeza vou fazer grandes jogos e dar alegria para a torcida", disse o zagueiro.

Confira no vídeo acima o que disse o mais novo reforço do Corinthians, o zagueiro Jemerson!