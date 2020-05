A Coréia do Sul começa a voltar ao normal após a pandemia do COVID-19. No mundo do futebol, Jeonbuk Motors e Suwon Bluewings farão isso nesta sexta-feira.

A última vez que lutaram, ainda não havia registro do vírus na Ásia. Aconteceu no penúltimo dia da última K-League. A Jeonbuk Motors venceu por 2-0 com gols de Seung-Ki Lee e Seon-Min Moon.