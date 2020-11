O Jeonbuk conquistou pela quarta vez consecutiva a K-League 1, a pricipal competição da Coreia do Sul. É o oitavo título nacional do clube, que se tornou o maior campeão do país, com um a mais que o Seongnam.

Após a vitória por 2 a 0 contra o Daegu, na última rodada, a equipe treinada pelo português José Morais comemorou mais uma conquista. Confira no vídeo acima como foi a comemoração.