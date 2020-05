Jesé, campeão francês... por um minuto

Essa foi mais uma temporada para esquecer de Jesé Rodríguez. O seu empréstimo ao Sporting não saiu como ele esperava e beirou o ostracismo. No entanto, o PSG lhe deu um motivo para sorrir, já que acabou vencendo o Campeonato Francês.

Isso mesmo, embora alguns não lembrem, nessa temporada o espanhol disputou um minuto com a camisa do PSG na Ligue 1. Foi na quarta rodada, na partida contra o Metz. Tuchel para perder tempo, o colocou em campo no minuto 89.

E segundo o regulamento da competição, a Federação reconhece como campeão aqueles que tenham disputado pelo menos um minuto do torneio.

O curriculo de Jesé é exemplar. Tem duas Champions, uma LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa com o Real Madrid, já na França tem um Campeonato Francês, uma Copa da França, três Supercopas e uma Copa da Liga.