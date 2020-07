Jesualdo, a peça-chave para o Santos evitar debandada de jogadores

O técnico Jesualdo Ferreira revelou um novo lado para a diretoria e elenco do Santos no começo desta semana, quando eclodiu uma crise repentina no clube. Em meio a jogadores entrando na Justiça pedindo rescisão de contrato, ele reuniu o elenco, teve uma conversa franca e agora é visto como uma das esperanças para que não haja uma debandada de atletas.

Experiente e vencedor nos tempos de Europa, Jesualdo pediu sinceridade ao elenco, questionando se mais alguém além de Everson e Eduardo Sasha tentaria a liberação por meio judicial. Com a resposta negativa, afirmou que contava com cada um deles para dar seguimento à campanha no Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

É claro que o comandante não pode manejar a parte profissional de atletas que se sentirem lesados pelo clube e busquem a rescisão, mas a conversa foi vista internamente como um marco do novo Santos. Os jogadores passaram a discursar em um tom de acordo e espera para que o Peixe acerte os atrasos.

O problema foi iniciado quando Everson pediu rescisão unilateral do vínculo, alegando que não recebe direitos de imagem há cinco meses, além de contestar o corte de 70% na sua remuneração mensal, promovido pela diretoria com todo o elenco.

Na ação, que teve o caráter de urgência negado ao jogador nesta terça-feira (21), está escrito que o atleta gostaria de sair para aproveitar outras oportunidades no mercado. No Santos, acredita-se que o técnico Jorge Sampaoli quer o arqueiro no Atlético-MG.

Um dia depois da divulgação da tentativa de Everson, Eduardo Sasha, outro atleta bem aproveitado por Sampaoli no ano passado, também tentou a rescisão na Justiça. O mérito ainda não foi julgado, mas, tomando a jurisprudência do caso de Everson como exemplo, é possível que o avante também não obtenha a saída imediata.

Sem a perda nos tribunais, o Santos pode definir o que fazer com a dupla. Ambos faziam parte dos planos de Jesualdo, integrando a equipe titular, mas hoje são vistos como "queimados" no Alvinegro. Uma negociação tem boas chances de ser aberta com quem estiver interessado.