Treinador do Santos fala sobre o jogo contra Novorizontino. DUGOUT

Treinador do Santos, Jesualdo Ferreira analisa que expulsão e pênalti na sequência mudaram cenário do jogo na derrota para o Novorizontino por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista. Treinador preferiu exaltar o bom jogo que o time fazia até ficar com um a menos.