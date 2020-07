Na volta do Campeonato Paulista, o Santos enfrentou o Santo André, chegou a ficar com um a menos após a expulsão de Sánchez e, mesmo assim, conseguiu correr atrás do empate com um gol de Soteldo.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico do Peixe, onde se mostrou satisfeito com o jogo e ainda disse que Vladimir e Kaio Jorge estão preparados