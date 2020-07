VÍDEO: "Não é fácil substituí-lo", diz Jesualdo sobre possível saída de Veríssimo

Pedido de Jorge Jesus para o Benfica, o zagueiro Lucas Veríssimo está avaliado pelos portugueses em cerca de 7 milhões de euros, mas também tem interessados em outros países.

Segundo 'Globoesporte.com', o Watford já fez uma proposta jogador do Santos. Outros times são citados como interessados, como Lyon, Torino, Udinese, Lazio, Spartak Moscou, Sampdoria e Atlético-MG.

O atleta de 22 anos pode ser uma venda importante para os cofres do clube em época complicada financeiramente, com jogadores pedindo rescisão em função de problemas de pagamento. No entanto, sua saída representaria um problema esportivo.

Diante do interesse de europeus e do reinício da temporada, Jesualdo Ferreira concedeu entrevista em que falou sobre o prejuízo técnico para o time caso o zagueiro deixa o grupo.