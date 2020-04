Irmã de Jesualdo Ferreira morre em incêndio

Faleceu nesta segunda-feira Maria Manuela Ferreira, de 80 anos, vítima de um incêndio na cidade de Mirandela, no norte de Portugal. Ela era irmã de Jesualdo Ferreira, treinador do Santos.

Segundo a rádio 'Terra Quente FM', o incêndio aconteceu no primeiro andar do prédio que ela morava. Os bombeiros não conseguiram conter o fogo, pois quando chegar no local o fogo já tinha tomado boa parte das instalações.

A irmã do treinador português chegou a ser resgatada com sinais vitais e foi levada para um hospital local. Porém, Maria Manuela não resistiu aos ferimentos e faleceu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas pelas autoridades portuguesas.

Jesualdo chegou ao Brasil no início do ano para comandar o Santos. Ainda não houve um pronunciamento do português sobre o assunto, nem do clube. O treinador, segundo o jornal 'A Bola', está aqui no Brasil.