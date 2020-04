Como os técnicos estão motivando seus jogadores durante confinamento?

O isolamento necessário, motivado pela pandemia do novo coronavírus, levanta inúmeros desafios para os mais distintos profissionais. No futebol, jogadores têm mostrado em suas redes sociais como estão mantendo a forma em meio à quarentena, mas como ficam os treinadores nesta situação?

Sem um campo, sem bola, sem uma visão periférica ou milimétrica, como os técnicos estão mantendo contato com seus jogadores? A resposta é parecida à de outros questionamentos do tipo: através da internet, no que é possível. Confira abaixo alguns exemplos.

Fernando Diniz

O treinador do São Paulo segue tratando de assuntos da bola. Além de rever partidas, seja do Tricolor ou de outras equipes, para buscar erros e acertos, o comandante continua mantendo as conversas, muitas vezes individuais, que tem com seus jogadores – um traço já conhecido na sua forma de lidar com seus comandados. A diferença é que o bate-papo é agora pelo celular.

Zinedine Zidane

Durante a semana, o treinador e ídolo do Real Madrid fez uma videochamada conjunta com todos os jogadores do elenco principal. O tom da conversa foi amigável e fugiu de assuntos mais profissionais, como táticas. Zidane quis saber como estavam os jogadores e suas respectivas famílias.