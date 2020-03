Jesus recusou o Vasco antes do convite do Flamengo

Jorge Jesus é o grande responsável pela fase gloriosa do Flamengo, mas poderia ter sido o comandante do grande rival.

O técnico revelou em entrevista a 'Fox Sports' que recusou uma proposta do Vasco da Gama antes de ser convidado pela diretoria rubro-negra.

Houve mais de uma oferta brasileira: "O primeiro foi o Vasco. Conversamos. Depois, teve a oportunidade do Atlético-MG, o meu agente disse. Vim ver um jogo, inclusive contra o Flamengo, jantei na casa do Ricardo Guimarães (homem ligado ao Banco BMG e ex-presidente do time mineiro). Conversamos, foram extremamente simpáticos, mas não era isso que eu queria. Tinha expectativas esportivas para vir ao Brasil, achava que, sem ofender ninguém, minha equipe teria que brigar por título. Depois, veio o Flamengo e foi fácil fechar", contou Jesus.

"Fizeram a primeira abordagem, e no dia seguinte fui para Madri, onde estavam diretores do Flamengo. Tivemos uma conversa e chegamos a um acordo fácil, porque eu também queria. O Marcos Braz foi quem me procurou, me ligou, me deu ideia do que era o Flamengo exatamente", acrescentou o treinador.

O português acompanhava em sua terra o futebol brasileiro: "Já via, em Portugal, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, porque na segunda-feira passavam o compacto. Não só de agora, mas de antes. Achava que o Flamengo tinha jogadores para fazer uma boa equipe".

"Quando cheguei, os jogadores já conheciam minhas características como pessoa, que falo alto, sou exigente, vivo muito para o jogo, então estou sempre tentando corrigir, às vezes até de forma agressiva do ponto de vista da comunicação. E quando cheguei, estavam todos preparados para minha forma de comunicar. Acho que isso foi importante para as coisas largarem bem", concluiu Jorge Jesus.