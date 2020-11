Jiangsu Suning derrota o Guangzhou Evergrande e campeão chinês

Tem campeão na China! O Jiangsu Suning venceu o Guangzhou Evergrande ​por 2 a 1 na partida de volta da grande final e faturou o título da Superliga Chinesa pela primera vez na sua história.

Após um empate sem gols no jogo de ida, o Suning venceu graças aos gols de Eder e Alex Teixeira no final do primeiro tempo. Na etapa final Shihao Wei descontou para o Guangzhou.

O zagueiro Miranda e o atacante Alex Teixeira são os brasileiros campeões dessa vez. Até o dia de hoje a melhor posição da equipe tinha sido o segundo lugar em 2012 e 2016 quando perdeu justamente para o Guangzhou.