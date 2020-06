O recado de Jô no retorno ao Corinthians

Jô é o novo reforço do Corinthians. Formado nas categorias de base do clube, o atacante retorna ao Timão com contrato até 31 de dezembro de 2023.

"É um prazer imenso voltar a vestir essa camisa, a qual tenho um carinho imenso, um amor e um respeito muito grande. E, é claro, voltar pra minha casa com esse bando de loucos!", disse o centroavante.

Autor de 43 gols em 179 jogos disputados pelo clube de Parque São Jorge, Jô foi campeão Paulista em 2017, além de ter vencido os Brasileirões de 2005 e 2017 pelo Corinthians – este último, sendo eleito o craque e artilheiro da competição, com 18 gols anotados.

O atacante também é o atleta mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Timão (16 anos, três meses e 29 dias, na vitória sobre o Guarani por 1 a 0, em 19 de julho de 2003) e também o mais novo a marcar um gol (contra o Internacional, 35 dias após a sua estreia profissional) pelo clube.