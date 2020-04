Jô desconversa em live após avalanche de convites corintianos

O Corinthians continua trabalhando nos bastidores em busca de reforçar a equipe de Tiago Nunes. O nome de Jô, um velho conhecido, ganhou força.

De acordo com o site 'Meu Timão', o Corinthians está em busca de uma peça para o seu ataque, e o centroavante que atua no Japão seria o alvo da diretoria.

No entanto, o jogador de 33 anos do Nagoya Grampus participou de uma live nas redes sociais sobre o Manchester City e diminuiu as expectativas da torcida após receber uma avalanche de pedidos para voltar ao time paulista.

"Tenho contrato ainda com o clube no Japão, como eu tenho deixado claro nas entrevistas. Não tenho como cravar nada agora, ninguém sabe quando vai voltar o futebol. Temos que esperar, ver o que vai acontecer mais para frente. Não tem jeito", disse o centroavante.

"O ano que vem há uma possibilidade de pensar, mas temos que esperar, ver como vai se desenrolar a situação do coronavírus, que está atrasando a vida de todos que gostam de futebol. Não só no futebol, claro, no mundo", concluiu.

O atacante foi o destaque da equipe em 2017, quando o clube se sagrou campeão Brasileiro.

Na última temporada, Jô marcou oito gols e deu sete assistências em 37 jogos com a camisa do Nagoya.