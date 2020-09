Jô pode ser punido por suposto soco em zagueiro em São Paulo?

O clássico entre São Paulo e Corinthians, que aconteceu neste domingo (30) e terminou com vitória do Tricolor, deve ter novos capítulos pela frente. O atacante Jô e o zagueiro Diego Costa se desentenderam ao longo da partida, com o zagueiro acusando o rival de ter lhe dado um soco pelas costas. O caso agora pode parar no STJD.

O lance em questão aconteceu aos 23 minutos da segunda etapa. Após um cruzamento da direita de Fágner, Diego tira a bola para escanteio e cai no chão. Na sequência, se levanta e vai em direção ao atacante do Corinthians e os dois começam a discutir.

O jovem de 21 anos então se aproxima do árbitro e fala “Ele me deu um soco”, apontando para Jô. A discussão continua e os demais jogadores de Corinthians e São Paulo entram na confusão.

O juiz não havia visto nada de irregular na jogada, assim como seus auxiliares. O VAR, que deve checar todos os lances de agressão passíveis de cartão vermelho, parece também não ter dito nada sobre o lance.

Com isso, após alguns empurrões e palavrões o jogo seguiu o escanteio foi cobrado.

Contudo, nesta segunda-feira (31), as imagens do possível soco de Jô nas costas do zagueiro do São Paulo voltou a circular e gerou revolta na torcida do Tricolor, que questiona a atuação do VAR na jogada.

Jô ainda pode ser punido pelo lance?

Como o juiz não viu o lance, que teoricamente foi revisado pelo VAR, a suposta agressão de Jô não consta na súmula da partida. Mas isso não impede que o jogador seja punido.

O parágrafo único do artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, fala sobre a possibilidade de denunciar uma infração que possa ter fugido da visão da arbitragem através de prova de vídeo.

Assim, com as imagens, a procuradoria pode entrar com uma denúncia contra o jogador. Com isso, o caso seria levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o centroavante do Corinthians seria julgado por agressão, mesmo sem ter sido expulso na partida.

A 'Goal' entrou em contato com STJD e, segundo as informações, as imagens que mostram a suposta agressão já estão com a procuradoria, que ainda não se manifestou sobre o caso nem informou se irá prosseguir com denúncia. A pena prevista para agressão física é de 4 a 12 jogos.

Confira o que diz o artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva:

"Art. 58-B. As decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante a disputa de partidas, provas ou equivalentes são definitivas, não sendo passíveis de modificação pelos órgãos judicantes da Justiça Desportiva.

Parágrafo Único. Em caso de infrações graves que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem, ou em caso de notório equívoco na aplicação das decisões disciplinares, os órgãos judicantes poderão, excepcionalmente, apenar infrações ocorridas na disputa de partidas, provas ou equivalentes".

Suárez na Copa do Mundo de 2014

Lances de agressão que escapam da arbitragem não são tão comuns, principalmente depois que o árbitro de vídeo entrou em utilização. Mas em um caso emblemático a situação foi bem parecida.

Na Copa do Mundo de 2014, todos se lembram que Suárez mordeu Chiellini durante partida entre Itália e Uruguai. Porém, o árbitro não viu o lance e a partida seguiu.

Apenas depois, com as imagens do centroavante mordendo o ombro de seu adversário, é que o caso foi levado a julgamento.

Como era reincidente nesse tipo de agressão, Suárez foi punido com nove jogos de suspensão e não jogou o restante da Copa do Mundo.