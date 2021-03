Joachim Löw deixará o comando da Alemanha após a Eurocopa

Joachim Löw não será mais o treinador da seleção alemã de futebol. De acordo com comunicado divulgado pela Federação de Futebol da Alemanha (DFB), o técnico vencedor da Copa do Mundo de 2014 deixará o comando da equipe após a disputa da Eurocopa deste ano, que tem início no mês de julho.

O treinador de 61 anos estava sob grande pressão desde a péssima campanha na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando a Alemanha se despediu do torneio ainda na fase de grupos. O contrato de Löw era válido até o ano de 2022 e, de acordo com o comunicado oficial, o próprio treinador pediu para antecipar o fim do vínculo, o que foi aceito de imediato pela DFB.

"Joachim Löw vai encerrar sua passagem como treinador da seleção após a Eurocopa de 2021”, informou a Federação de Futebol da Alemanha nesta terça-feira (09). “O treinador pediu para terminar o seu contrato, que originalmente era válido até o Mundial de 2022, imediatamente após a conclusão da Eurocopa. A DFB concordou com isso".

Löw também aproveitou para agradecer a DFB pelos 15 anos à frente da seleção. Ele começou como auxiliar de Jurgen Klinsmann até assumir o posto de treinador principal, onde comandou um longo projeto coroado com o título mundial de 2014.

“É uma honra para mim estar envolvido com o meu país. Pude trabalhar com os melhores jogadores de futebol da Alemanha por quase 17 anos e apoiá-los em seu desenvolvimento", destacou. "Tive grandes triunfos e muitos momentos maravilhosos e mágicos - não apenas ganhando a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Sou e continuarei grato à DFB, que sempre forneceu a mim e à equipe um ambiente de trabalho ideal".

Löw se despede após a disputa da Eurocopa. Até o momento, ele acumula 189 jogos à frente da Alemanha, com 120 vitórias, 38 empates e apenas 31 derrotas, o que lhe rende um aproveitamento de 63% pela seleção.

Quem será o novo técnico da Alemanha?

Nos últimos anos, o técnico Stefan Kuntz, que comanda o time Sub-21 da Alemanha, foi apontado como o homem mais provável para substituir Löw. Mas outros nomes importantes também foram vinculados ao cargo principal.

Obviamente, Jurgen Klopp é o principal deles, tendo conquistado a Premier League e a Champions League nos últimos anos, após uma passagem de muito sucesso pelo Borussia Dortmund.

Além dele, Jurgen Klinsmann também aparece como um forte candidato. Ele comandou a Alemanha durante três temporadas e chegou até a semifinal da Copa do Mundo de 2006, até ser substituído por Löw, que na época era seu auxiliar.

Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, e Hansi Flick, do Bayern, também aparecem no radar alemão, enquanto Arsene Wenger, ex-treinador do Arsenal, está sendo considerado um azarão para a posição após três anos parado.