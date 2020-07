João Félix é a grande novidade da lista da Simeone

João Félix, atacante do Atlético de Madrid, recebeu nesse domingo a alta médica para a partida contra a Real Sociedad no estádio Wanda Metropolitano, depois de três jogos desfalcando a equipe por um edema ósseo no tornozelo esquerdo.

"O jogador luso recebeu alta médica por parte dos serviços médicos do clube e estará disponível para a última partida da Liga contra a Real Sociedad no Wanda Metropolitano" anunciou o clube 'rojiblanco'.

"O atacante português está recuperado de um edema ósseo de origem traumático no tornozelo", completou o Atlético, que só tem três desfalques para a partida contra a Real Sociedad: Sime Vrsaljko, por lesão, e Saúl Ñíguez e Mario Hermoso, suspensos.

A lista completa tem: Adán, Oblak, Giménez, Arias, Lodi, Savic, Felipe, Trippier, Thomas, Koke, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco, João Félix, Morata, Correa, Saponjic e Diego Costa.