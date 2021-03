João Félix, um dos desfalques na lista do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid recebe o Alavés nesse domingo em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, Simeone confirmou a lista de jogadores relacionados.

San Román e João Félix são as duas únicas ausências em relação ao jogo contra o Chelsea pela Champions League. O português está suspenso. O goleiro vem intercalando participações entre a equipe principal e o time B, e deve estar com a segunda equipe.

Com 63 pontos, o Atlético de Madrid lidera a competição com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º colocado), que jogou uma partida a mais, e quatro acima do Barcelona (3º).

A lsita completa é formada por: Grbic, Oblak; Giménez, Renan Lodi, Savic, Felipe, Mario Hermoso, Trippier, Vrsaljko; Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco; Luis Suárez, Correa e Dembélé.